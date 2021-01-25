تشيلسي يقيل مدربه فرانك لامبارد

2021/01/25 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، أن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد تمت إقالته من منصبه، اليوم الاثنين، بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق.

وقال تشلسي في بيان إن النادي "اتخذ قرارا صعبا جدا" بإقالة فرانك لامبارد من تدريب الفريق، الاثنين، وجاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من انتصاره على لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووفقا لتيليغراف، تم إبلاغ لاعبي الفريق بعدم القدوم لمركز التدريب حتى وقت متأخر الاثنين، بعد أن يتم الإعلان عن إقالة لامبارد.

وقال رئيس النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش أنه "اتخذ قرارا صعبا بإقالة لامبارد، بسبب الظروف الحالية التي تحتم على الفريق تغيير المدرب"، ووجه الشكر للاعب الذي كان يوما أسطورة النادي، وصديقا مقربا لأبراموفيتش نفسه.

وعانى لامبارد من تذبذب كبير في المستوى مع تشلسي، الذي تعرض لسلسلة من الهزائم والنتائج السلبية، أدت إلى تراجعه للمركز التاسع بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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