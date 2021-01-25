الموقف الوبائي: 813 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات في عموم العراق

2021/01/25 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، تسجيل سبع وفيات بفيروس كورونا وأكثر من 800 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان موقفها الوبائي اليومي، تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدد الفحوصات المختبرية الجديدة التي أجرتها الوزارة بلغت 34907 فحوص، فيما بلغت الفحوصات الكلية منذ بدء تفشي الوباء 5377694".

وأضافت، أن "الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية سبع حالات، و813 إصابة، و1585 حالة شفاء في عموم العراق".

وأشارت الوزارة، إلى أن "عدد حالات الشفاء الكلي بلغ 583127 بنسبة تعاف وصلت إلى 94.9 بالمئة، ومجموع الإصابات الكلية بلغ 614576، والوفيات الكلية بلغت 13 ألف حالة".

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