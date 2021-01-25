2021/01/25 | 15:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين إن بلاده “لن تسمح” بعودة تنظيم “داعش” إلى العراق، معتبراً أن هناك “طرفاً ثالثاً” يسعى من خلال التفجيرات الأخيرة في العراق، إلى توتير الأوضاع في المنطقة.وقال خطيب زادة بشأن التفجيرات التي شهدها العراق مؤخراً، إن “هذه الرائحة الكريهة للإرهاب فاحت من هذه التفجيرات وهناك من سعى إلى توظيفها لإبرام الصفقات السياسية بدل أن يسعى إلى البحث عن جذور الإرهاب”.ولفت إلى “وجود طرف ثالث يسعى من خلال التفجيرات الأخيرة الى توتير الأوضاع في المنطقة ليصطاد في الماء العكر، ويسعى الى تحقيق اهدافه عبر اراقة الدماء”، متابعاً أن “إيران […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران: لن نسمح بعودة داعش إلى العراق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: لن نسمح بعودة داعش إلى العراق) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: لن نسمح بعودة داعش إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).