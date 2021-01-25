سلطة الطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع فرنسا لتأهيل مطار الموصل

2021/01/25 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران والجانب الفرنسي لتأهيل مطار الموصل.

وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "سلطة الطيران المدني برعاية الامانة العامة لمجلس الوزراء وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب الفرنسي لتأهيل مطار الموصل الدولي".

واضاف ان "التأهيل يأتي ضمن القرض الفرنسي المقدم للعراق".

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