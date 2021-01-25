الفتح: ثلاثة وزراء لديهم استجوابات يمتنعون من الحضور في البرلمان

2021/01/25 | 15:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلن تحالف الفتح، الاثنين، عن وجود استجوابات لوزراء المالية والتجارة والنفط واستضافة لرئيس الوزراء ولم يحضر اي منهم الى البرلمان، فيما عد اصابة رئيس هيئة الاعلام بالكورونا تهرب من الاقالة.وقال النائب عن الفتح عامر الفايز لـ/المعلومة/ ان “رئيس مجلس الوزراء قبل منحه الثقة تعهد بالمجيئ للبرلمان كل شهر مرة واحدة للتفاهم حول الاعمال […]

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