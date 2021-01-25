الزراعة تباشر بدفع المستحقات المالية لمسوقي الذرة الصفراء

2021/01/25 | 15:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن المباشرة بدفع المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ عن طريق شركة ما بين النهرين العامة للبذور.وقالت الوزارة، في بيان إنه “سيتم المباشرة خلال الفترة المقبلة بدفع المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء كدفعة اولى للموسم الزراعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ عن طريق شركة مابين النهرين العامة للبذور”.[…]

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