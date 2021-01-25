أمجد رحيم خارج أسوار الانيق

2021/01/25 | 15:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

قرر حارس مرمى نادي الطلبة امجد رحيم، مغادرة صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال رحيم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “عقدي مع نادي الطلبة انتهى فعلياً بعد تنازلي عن جميع مستحقاتي المالية بذمة النادي”.

واوضح بالقول، “حصلت على بطاقة الاستغناء وخلال فترة الانتقالات الشتوية سأدرس العروض لاختار فريقي المقبل في دوري الكرة الممتاز”.

يذكر ان نادي الطلبة يعاني من أزمة مالية خانقة تسببت بخروج العديد من اللاعبين.



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