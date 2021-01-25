مصرف التنمية الدولي يعلن انضمامه الى منصة «بنى»

2021/01/25 | 15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف التنمية الدولي انضمامه الى منصة بنى لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بجهود حثيثة وواعدة وبمناسبة أنطلاق وتشغيل منصة "بنى Buna" لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي والبدء بتنفيذ أعمال ارسال واستلام الاموال وبمختلف العملات وبعد نجاح المنصة بأجراء عمليات التحويل المالي في كل من مصر والامارات العربية المتحدة والاردن كمرحلة أولى".

وأضاف البيان أن "مصرف التنمية الدولي وكأول مصرف عراقي يباشر اعماله على هذه المنصة والتي ستتيح لزبائنه من أرسال الأموال بين الدول العربية وبكافة العملات والى مختلف أسواق المنطقة العربية وخارجها وبعمولات زهيدة جداً والتي ستضم أكثر من 120 مصرفاً عربياً الى شبكتها بهدف توسيع قائمة العملات العربية والدولية".

وأكد المصرف أن "العمل جاري على أدخال عملة الدينار العراقي على هذه المنصة قريباً لتشجيع استخدام العملات العربية في التعاملات المالية والاستثمارية ووفقاً للمعايير الدولية وبعد أستيفاء مصرف التنمية الدولي كل متطلبات التشغيل مما يعكس الصورة المشرقة عن المصارف العراقية ومنافستها للمصارف العربية في تطبيق كافة المعايير المصرفية الحديثة وتوقيعها اتفاقية المشاركة".

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