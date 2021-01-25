مصرف التنمية الدولي يعلن انضمامه الى منصة «بنى»

أعلن مصرف التنمية الدولي انضمامه الى منصة بنى لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.
وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بجهود حثيثة وواعدة وبمناسبة أنطلاق وتشغيل منصة "بنى Buna" لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي والبدء بتنفيذ أعمال ارسال واستلام الاموال وبمختلف العملات وبعد نجاح المنصة بأجراء عمليات التحويل المالي في كل من مصر والامارات العربية المتحدة والاردن كمرحلة أولى".
وأضاف البيان أن "مصرف التنمية الدولي وكأول مصرف عراقي يباشر اعماله على هذه المنصة والتي ستتيح لزبائنه من أرسال الأموال بين الدول العربية وبكافة العملات والى مختلف أسواق المنطقة العربية وخارجها وبعمولات زهيدة جداً والتي ستضم أكثر من 120 مصرفاً عربياً الى شبكتها بهدف توسيع قائمة العملات العربية والدولية".
وأكد المصرف أن "العمل جاري على أدخال عملة الدينار العراقي على هذه المنصة قريباً لتشجيع استخدام العملات العربية في التعاملات المالية والاستثمارية ووفقاً للمعايير الدولية وبعد أستيفاء مصرف التنمية الدولي كل متطلبات التشغيل مما يعكس الصورة المشرقة عن المصارف العراقية ومنافستها للمصارف العربية في تطبيق كافة المعايير المصرفية الحديثة وتوقيعها اتفاقية المشاركة".
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