العراق يسجل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا

2021/01/25 | 15:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الاثنين، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا المستجد، لافتة الى ان عدد الاصابات خلال الـ 24 ساعة ماضية بلغت 813 حالة.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الوفاة بلغ 7 حالات فيما بلغ حالات الشفاء 1585، مشيرة الى ان الموقف الوبائي كالاتي:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة والبيئة

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