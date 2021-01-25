2021/01/25 | 15:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين الموقف الوبائي لكورونا في البلاد لهذا اليوم.

وبحسب الموقف الوبائي فإنه تم تسجيل 813 اصابة جديدة مقابل 1585 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس في عموم البلاد.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف وبائي جديد للعراق: الاصابات تتكبد خسارة جديدة امام حالات الشفاء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف وبائي جديد للعراق: الاصابات تتكبد خسارة جديدة امام حالات الشفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).