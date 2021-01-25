رسميا.. نادي تشلسي يقيل مدربه

2021/01/25 | 15:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم مدربه فرانك لامبارد اليوم الإثنين لسوء النتائج، وذلك بعد نحو سنة و6 أشهر من تعيينه.

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