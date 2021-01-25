300 منظمة حقوقية تدعو الى انهاء الحرب السعودية الكارثية على اليمن

2021/01/25 | 15:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة..

وقعت اكثر من 300 منظمة حقوقية مناهضة للحرب ومنظمات انسانية في جميع انحاء العالم ، الاثنين، بيانًا يدعو إلى إنهاء الحرب السعودية ضد اليمن البلد الفقير الذي مزقته الحرب.

ونقلت قناة (برس تي في ) في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” البيان دعا الى جعل يوم 25 كانون الثاني، بعد أيام فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن وقبل يوم من مبادرة الاستثمار المستقبلي في السعودية ، يوم عمل عالمي لوقف العدوان السعودي على اليمن”.

واضاف البيان أن ” القصف والحصار الذي تقوده السعودية على اليمن ، أودى بحياة عشرات الآلاف من اليمنيين ،وانه على الرغم من الظروف الأليمة التي يعيشها اليمنيون ، بما في ذلك تفشي فايروس كورونا المدمر ، إلا أن السعودية مازالت تصعد حربها وتشدد حصارها”.

وتابع البيان أن ” الحرب ممكنة فقط لان الدول الغربية والولايات المتحدة وبريطانيا على وجه الخصوص تواصل تسليح السعودية وتقديم الدعم العسكري والسياسي واللوجستي للحرب، كما ان القوى الغربية هي مشارك نشط ولديها القوة لوقف الأزمة الإنسانية الأكثر حدة في العالم”.

واوضح التقرير أن ” الموقعين على البيان المناهض للحرب هم منظمات من اليمن والولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وبنغلاديش وكندا وتشيلي وقبرص والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والسويد.



وسويسرا وبعض الدول الأخرى”.

وطالب الموقعون حكوماتهم على الفور بوقف العدوان الأجنبي على اليمن، وايقاف تصدير الأسلحة والدعم الحربي للسعودية والإمارات، ورفع الحصار عن اليمن وفتح جميع الموانئ البرية والبحرية، واستعادة وتوسيع المساعدات الإنسانية لشعب اليمن “.

من جانبها قالت منظمات الإغاثة في بيان إن “أي تعطيل لعمليات الإغاثة المنقذة للحياة والواردات التجارية من الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من السلع الأساسية سيعرض حياة الملايين في اليمن للخطر”.



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