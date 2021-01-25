الاتحاد الاسيوي يقرر إقامة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بنظام التجمع

2021/01/25 | 15:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا عن إقامة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 بنظام التجمع.وستقام مباريات فرق غرب آسيا من (الـ14 وحتى الـ 30 من نيسان )، وشرق آسيا من (الـ21 من نيسان وحتى الـ 7 من ايار ).فيما سيلعب دور الـ16، ودور الـ8 من مباراة واحدة، ونصف النهائي والنهائي سيلعب من مباراتين (ذهاب وإياب).وأقيمت النسخة الماضية من البطولة بنظام التجمع، في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما توقفت منذ اذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وتوج بلقبها أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بفوز على بيرسبوليس الإيراني عن طريق ركلات الترجيح./انتهى3

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