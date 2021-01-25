مسعود بارزاني: إقليم كردستان يرغب في التوصل إلى حل دستوري مع بغداد عبر سبل الحوار والسلام

2021/01/25 | 15:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/أبلغ مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مجموعة من الدبلوماسيين العرب رغبة اقليم كردستان في التوصل الى حل دستوري مع الحكومة الاتحادية .واكد بارزاني خلال استقباله للقنصل العام لفلسطين نظمي الحزوري والقنصل الكويتي العام عمر الكندري والقنصل العام الإماراتي أحمد الزاهري والقنصل العام لمصر محمد وجيه الحجازي ومنسق شؤون القنصلية الاردن عبد الرحيم حسن في اربيل رغبة حكومة اقليم كردستان في التوصل الى حل يستند الى مبادئ الدستور العراقي مع الحكومة الاتحادية وذلك عبر سبل الحوار والسلام./إنتهى

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