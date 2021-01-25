بالوثيقة.. كتاب إعفاء أبو علي البصري وربط خلية الصقور عملياتيا بالقائد العام

2021/01/25 | 15:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر مكتب رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، امراً ديوانيا، يقضي بإعفاء عبدالكريم عبد فاضل حسين البصري من مهام منصبه مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية.وجاء في وثيقة صادرة من المكتب، إنه “يكلف حميد رشيد فليح ساهي إضافة إلى مهامه، بمهام منصب مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية خلية الصقور”.

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