34 تريليون دينار “تختفي” من موازنة 2021

2021/01/25 | 15:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف نائب رئيس لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي محمد البلداوي، الاثنين، عن حذف أكثر من 30 تريليون دينار من الموازنة حيث شهدت تقليصا في النفقات وصلت الى 130 ترليون دينار بدلا من 164 تريلون.

وقال البلداوي في تصريح صحفي، انه “تمت ازالة جميع النفقات غير الضرورية الحكومية ومنع الاسراف في تخصيصات مالية فلكية من اجل تنظيف المواقع الحكومية”.

واضاف البلداوي ان ” اللجان المختصة استضافت اغلب الوزراء والمحافظين من اجل معرفة تفاصيل الاحتياج وقد تم وضع وازالة بعض المشاريع”.

واشار الى ان “مجلس النواب حريص على عدم ضياع الاموال العامة وهو عازم على تقليص الموازنة من 164 ترليون دينار الى 130 ترليون او 120 ترليون لتخفيض النفقات”.

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