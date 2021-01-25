2021/01/25 | 15:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت وثيقة رسمية، عن نص القرار الصادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي والمتعلق بتغيير مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ’خلية الصقور’ في وزارة الداخلية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ونص الكتاب الصادر عن مكتب الكاظمي والذي اطلع "ناس"، على نسخة منه (25 كانون الثاني 2021)، على "إعفاء عبد الكريم عبد فاضل حسين البصري من مهامه مديراً عاماً للاستخبارات ومكافحة الإرهاب".

كما نص على تكليف "حميد رشيد فليح ساهي إضافة إلى مهامه، بمهام منصب مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية خلية الصقور".

وأكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن حميد الشطري، تسلم مهامه صباح اليوم الإثنين، مسؤولاً عن خلية الصقور الاستخبارية.

مصدر في مكتب القائد العام، أكد في تصريح مقتضب (25 كانون الثاني 2021) أنّ "التغييرات التي أجراها القائد العام مصطفى الكاظمي في القيادات الأمنية، دخلت حيز التنفيذ، وباشر المسؤولون الجدد مهامهم، حيث تولى اللواء ركن أحمد سليم قيادة عمليات بغداد، وحميد الشطري، مسؤولية خلية الصقور الاستخبارية، واللواء صالح العامري قيادة الشرطة الاتحادية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة: كتاب إعفاء أبو علي البصري وربط خلية الصقور ’عملياتياً’ بالقائد العام) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة: كتاب إعفاء أبو علي البصري وربط خلية الصقور ’عملياتياً’ بالقائد العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).