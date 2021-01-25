2021/01/25 | 15:31 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(نص التوضيح الصادر من رئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الاعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي.)

بالنظر الى ما نمر به من ظرف صحي قاهر نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، وتدهور حالتي الصحية، واجباري على دخول الحجر المنزلي.

لذا نود التوضيح “اني موجود حاليا في العراق ولم اغادره، وما اثير من اخبار اعلامية عن مغادرتي العراق فأنها اخبار عارية عن الصحة، وسوف نزود مجلس النواب غدا بكتاب رسمي عن اخر التطورات الصحية والوضع الحالي لنا”.

د.



علي ناصر الخويلدي

رئيس الجهاز التنفيذي

هيئة الاعلام والاتصالات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس هيئة الاعلام ينفي مغادرته العراق هربا من استجواب البرلمان 7 SKY TV.

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