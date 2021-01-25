2021/01/25 | 15:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أدى انتعاش المعنويات في الأسواق العالمية إلى انخفاض الدولار اليوم، في حين تعززت العملات العالية المخاطر بعد أن فاق تفاؤل، إزاء خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن للتحفيز، تأثيرات كورونا.وبدت معنويات السوق أكثر حذرا في نهاية الأسبوع الماضي إذ كشفت بيانات اقتصادية أوروبية أن قيود إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا أضرت بأنشطة الأعمال، مما أدى إلى نزول الأسهم.ورغم تحسن المعنويات اليوم الاثنين، قل الطلب على الدولار الأمريكي، الذي يعتبر ملاذا آمنا.وانخفض مؤشر الدولار، بحلول الساعة 07:58 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 90.094 نقطة، ويتوقع المحللون تراجعا واسعا للدولار خلال عام 2021.واستقر اليورو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يواصل انخفاضه مع تحسن المعنويات في الأسواق العالمية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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