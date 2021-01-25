انباء عن تاجيل وصول وفد تفتيش خليجي للبصرة

2021/01/25 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم / متابعة

كشفت مصادر خليجية لقنوات الكأس القطرية اليوم الاثنين (25 كانون الثاني 2021) ، عن تأجيل زيارة الوفد التفتيشي الخليجي الى المنشآت الرياضية بالبصرة، قبل تكليف العراق تنظيم خليجي 25.

وقالت المصادر في حديث لقنوات الكأس،إن" وفد التفتيش الخليجي من المقرر أن يصل اليوم الاثنين، لكن وصوله تأجل الى إشعار آخر من دون ذكر الاسباب والموعد الجديد".

وكان وفد عراقي يترأسه وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال ورئيس الهيأة التطبيعية أياد بنيان وعدد من أعضاء الهيأة قد وصلوا الى البصرة لمرافقة الوفد التفتيشي الذي من المقرر أن يصل اليوم الاثنين".

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