الزراعة تعلن المباشرة بدفع المستحقات المالية لمسوقي محصول ’’الذرة الصفراء’’

2021/01/25 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، المباشرة بدفع المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي 2020-2021 عن طريق شركة ما بين النهرين العامة للبذور.

اكدت الوزارة في بيان انه "سيتم المباشرة خلال الفترة المقبلة بدفع المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء كدفعة اولى للموسم الزراعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ عن طريق شركة مابين النهرين العامة للبذور".

واضافت، ان "احدى تشكيلات الوزارة وبينت الوزارة ان صرف المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء تأتي من اجل خدمة ودعم مسوقي الذرة الصفراء في عموم العراق عدا اقليم كردستان وبنسبة تبلغ 15% وحسب اسبقية التسويق، مشيرة الى ان المستحقات المالية سيتم دفعها من الرصيد النقدي للشركة".

ودعت "المسوقين لمحصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ المشمولين الى مراجعة مقرات معامل الذرة الصفراء التابعة للشركة في المحافظات المختلفة لاستلام مستحقاتهم المالية".

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