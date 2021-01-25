بالصور.. المنتخب الكويتي يتوجه إلى البصرة براً لخوض ودية ’’جذع النخلة’’

2021/01/25 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توجه وفد المنتخب الكويتي، الاثنين (25 كانون الثاني 2021) متوجهاً إلى البصرة براً عن طريق منفذ سفوان الحدودي، استعداداً لودية "جذع النخلة".

وذكر صحفيون في الشأن الرياضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "وفد المنتخب الكويتي توجه إلى محافظة البصرة عن طريق منفذ سفوان الحدودي، حيث ستكون الرحلة عن طريق البر ومدتها ساعة ونصف".

وأضافوا، أن "الوفد الكويتي يضم 98 شخصا ما بين لاعبين وإداريين ومدربين وإعلاميين ورئيس هيئة الشباب والرياضة الكويتي، حمود فليطيح على رأس الوفد وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف علاوة على نجوم الكرة الكويتية السابقين".

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