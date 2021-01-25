2021/01/25 | 15:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يعاني قطاع الدواجن في محافظة ديالى من مصاعب لنقل وبيع الدجاج في محافظات الوسط والجنوب بعد اغلاق “شريان الجنوب” والمتمثل بطريق مندلي وقزانية، وذلك بسبب المخاوف من انفلونزا الطيور.

وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي في تصريحات صحفية، انه ” بعد اكتشاف بؤرة انفلونزا الطيور في صلاح الدين قبل اكثر من اسبوع عمدت حكومة واسط المحلية الى اغلاق الابواب امام دخول منتوجات الدواجن القادمة من ديالى في قرار احترازي لكن مع تاكيدات بان منتوجات الدواجن في ناحيتي مندلي وقزانية وبقية المناطق خالية من اي اصابة وان البؤرة في صلاح الدين بعيدة عن ديالى وتم احتواها من قبل وزارة الزراعة الا ان الطريق لايزال مقفل امام دخول المنتوجات”.

واضاف الخزاعي،ان” اصحاب حقول الدواجن يضطرون حاليا الى نقل منتوجاتهم صوب بغداد ومنها الى محافظات الجنوب وخاصة في مندلي وقزانية فيما كان الامر اسهل بكثير من خلال شريان الجنوب في اشارة منه الى طريق قزانية –بدرة باتجاه واسط ومنها الى محافظات الجنوب داعيا الجهات الحكومية في بغداد الى التدخل واعطاء اشارة لفتح الطريق امام دخول منتوجات الدواجن من ديالى لانها خالية من اي اصابة”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدجاج يتراكم في محافظة عراقية بعد غلق “شريان الجنوب” بسبب انفلونزا الطيور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدجاج يتراكم في محافظة عراقية بعد غلق “شريان الجنوب” بسبب انفلونزا الطيور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).