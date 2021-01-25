عدّاد ضحايا الفيروس القاتل في العراق يرتفع إلى 13 ألف شخص

2021/01/25 | 15:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد 7 حالات وفاة فقط خلال 24 ساعة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، بعد تسجيل مئات الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 800 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 25 كانون الثاني/يناير، وتضمن تسجيل 813 إصابة، و7 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1500 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 94%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى 18 ألف شخص، 158 منهم تحت العناية المركزة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس الفتاك في العراق إلى 13 ألف شخص.

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