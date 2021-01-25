مصدر حكومي: لا صحة لإلغاء أمر إقالة [أبو علي البصري]

2021/01/25 | 15:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نفى مصدر حكومي الانباء عن إلغاء أمر إقالة المدير العام السابق لاستخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية [خلية الصقور] [ابو علي البصري]".

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