المالية النيابية تحدد موعد اكمال نقاشها مع الوزراء والمحافظين للموازنة

2021/01/25 | 15:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

حددت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، موعد انهاء نقاش فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2021 مع الوزراء والمحافظين.

وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “اللجنة المالية لازالت تواصل اجتماعاتها مع المسؤولين والوزراء والمحافظين لمناقشة فقرات الموازنة الاتحادية”، لافتا الى ان “جميع فقرات الموازنة معرضة للنقاش والتعديل دون تمييز اي فقرة”.

واضاف ان “النقاش مع المسؤولين والوزراء والمحافظين سيتم نهاية الاسبوع الجاري بشكل كامل”، مبينا ان “اللجنة المالية سترسل النسخة النهائية للموازنة لرئاسة البرلمان الاسبوع المقبل”.

واكدت لجنة النزاهة النيابية، امس الاحد، ان المادة المتعلقة بتسديد ديون اقليم كردستان ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 غامضة وغير واضحة المعالم.



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