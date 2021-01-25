صندوق النقد الدولي: السلطات العراقية طلبت منا مساعدة طارئة

2021/01/25 | 15:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد صندوق النقد الدولي، اليوم

الاثنين، تلقي طلب عراقي للحصول على

"مساعدة طارئة".

وقال ممثل الصندوق في بيان، إن "السلطات

العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق

النقد الدولي بموجب أداة التمويل

السريع، وأش

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