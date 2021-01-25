وفد برلماني برئاسة الحلبوسي يصل إلى الكويت

2021/01/25 | 15:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد برلماني برئاسة رئيس مجلس

النواب محمد الحلبوسي، إلى الكويت في

زيارة رسمية.

وقال البرلمان في بيان له، إن "رئيس مجلس

النواب محمد الحلبوسي وصل، مساء الأحد،

إلى دولة الكويت يرافقه النائب الأول

حسن

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