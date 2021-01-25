بمشاركة اندية عراقية.. العاصمة الماليزية تستضيف الاربعاء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

2021/01/25 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور الاربعاء المقبل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للعام الحالي.وتشهد البطولة مشاركة قياسية من ناحية عدد الفرق، خلال نسخة عام 2021، إذ تم إضافة مجموعتين، واحدة للشرق وأخرى للغرب، وتوسيع البطولة لتضم 40 ناديا بدلا من 32.وجاءت أندية الهلال السعودي والدحيل والسد القطريان وبيرسبوليس الإيراني والشارقة الإماراتي، في المستوى الأول من القرعة بمنطقة الغرب.وفي المستوى الثاني: النصر والأهلي السعوديان وتراكتور الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي.وجاء المستوى الثالث كالآتي: الوحدات الأردني وباختاكور والاستقلال الأوزبكيان وجوا الهندي.أما المستوى الرابع فسيشمل الشرطة العراقي وباقي أندية الملحق.وعلى صعيد المباريات التأهيلية، حدد الاتحاد الآسيوي 4 مواجهات لأندية الغرب، وذلك في تاريخ الـ 7 نيسان المقبل.ويلتقي الغرافة القطري مع أجمك الأوزبكي، والوحدة السعودي مع القوة الجوية العراقي، وفولاذ الإيراني مع العين الإماراتي، والوحدة الإماراتي مع الزوراء العراقي./انتهى3

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