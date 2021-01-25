وزير التخطيط يبحث مع السفير الياباني المشاريع المنفذة من قبل وكالة

2021/01/25 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم مع السفير الياباني سوزوكي كوتارو المشاريع المنفذة من قبل وكالة التنمية اليابانية، "جايكا" والعمل على إنجازها في توقيتاتها الزمنية .وذكر بيان لوزارة التخطيط ان , الوزير استقبل اليوم الاثنين السفير الياباني وجرى خلال المقابلة بحث التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها، الاقتصادية والاستثمارية والتجارية".كما بحث الجانبان، واقع المشاريع المنفذة من قبل وكالة التنمية اليابانية، "جايكا" في العراق، والعمل على إنجازها في توقيتاتها الزمنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات".واستعرض وزير التخطيط خلال المقابلة , جهود الحكومة العراقية فيما يتعلق، بتوفير الظروف المناسبة لدعم القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، داعيا الشركات اليابانية الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق".من جانبه اعرب السفير الياباني عن رغبة بلاده في تقديم الدعم للعراق، لاسيما فيما يرتبط بالاجراءات الاصلاحية التي تضمنتها الورقة البيضاء"./انتهى2

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