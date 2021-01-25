صالح يدعو لمواصلة الحرب على “الإرهاب” ويحذر من الطائفية

2021/01/25 | 15:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، إلى مواصل الحرب “على الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية”، فيما أكد على ضرورة “تقوية” النسيج الاجتماعي وحماية أمن المواطنين.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، إن “صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس طائفة الصابئة المندائيين الشيخ ستار جبار حلو برفقة […]

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