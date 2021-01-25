الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تفاصيل عقد تأهيل مطار الموصل مع شركة فرنسية

2021/01/25 | 16:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الفرنسي لتأهيل مطار الموصل الدولي.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم بين سلطة الطيران المدني وشركة (ADP-I) وفقا لبيان من الأمانة تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الثاني 2021)، خلال، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أبدى اهتماماً واسعاً بهذا المشروع، وكان من ضمن الأولويات التي تم طرحها على طاولة النقاشات مع الرئيس الفرنسي أثناء زيارة الوفد العراقي إلى باريس".

وأضاف، أن "حفل التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم، يعد من ضمن مشروع الحكومة العراقية لدعم المناطق المحررة، وهو جزء من الوفاء إلى أهالي المحافظة المجاهدة، التي عانت من سطوة العصابات الإرهابية، وسيكون انطلاقة إيجابية إليها، ويعد انطلاقة اقتصادية وتجارية للعراق عموماً، ولمحافظة نينوى والمحافظات المحيطة خصوصاً".

وتابع البيان، أن "السفير الفرنسي لدى بغداد برونو أوبير، عبر عن سعادته بتوقيع المذكرة، واصفاً التوقيع، بأنه البداية لترجمة واقعية وبلورة حقيقية للمباحثات التي جمعت رئيس مجلس الوزراء برئيس الجمهورية الفرنسية، معرباً عن أمله بفتح أبواب جديدة للعديد من المشروعات الحيوية في محافظة نينوى، ونقطة انطلاق لتعميق العلاقات الثنائية بين فرنسا والعراق".

وأشار البيان إلى أنه "بدوره عبر محافظ نينوى نجم الجبوري، خطوة توقيع المذكرة، لحظة تاريخية ينتظرها جميع أهالي المحافظة، لما يمثل المشروع، من خطوة إيجابية، تسهم في تطوير قطاعات النقل والاقتصاد والتجارة، معبراً عن امتنان المحافظة وأهاليها، للدور الذي أبدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في الوصول إلى نتائج إيجابية نحو توقيع المذكرة".

فيما اعتبر رئيس سلطة الطيران المدني، نائل سعد، والمدير التنفيذي للمشروع السيد فيليب مارينيه، أن هذه الخطوة هي الأولى تجاه تطوير مطار الموصل الدولي، وأنها ستعمل على النهوض بالواقع الاقتصادي والتجاري للمحافظة، وستعمل على تشغيل الأيادي العاملة من أبناء المحافظة، فضلاً عن سعي سلطة الطيران المدني، إلى تنظيم جدولة خاصة بمراحل إنشاء وتطوير المطارات في عدد من المحافظات، وفقا للبيان.

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