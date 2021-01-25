2021/01/25 | 16:02 - المصدر: سفن سكاي

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أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني رغبة أربيل بالتوصل الى حل دستوري مع بغداد وفق الأطر الدستورية.

وقال بارزاني خلال استقباله للقنصل العام لفلسطين نظمي الحزوري والقنصل الكويتي العام عمر الكندري والقنصل العام الإماراتي أحمد الزاهري والقنصل العام لمصر محمد وجيه الحجازي ومنسق شؤون القنصلية الاردن عبد الرحيم حسن في اربيل رغبة حكومة اقليم كردستان في التوصل الى حل يستند الى مبادئ الدستور العراقي مع الحكومة الاتحادية وذلك عبر سبل الحوار والسلام.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسعود بارزاني: نرغب بالتوصل الى الحلول مع بغداد عبر الحوار ووفق الدستور 7 SKY TV.

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