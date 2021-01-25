عضو الصحة النيابية يعتبر عدم توفير لقاح كورونا اكبر اخفاق للحكومة

2021/01/25 | 16:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعتبر مقرر خلية الازمة النيابية ، عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور جواد الموسوي ، ان” عدم توفير لقاح الكورونا فايرس لغاية الان يعتبر أكبر اخفاق للحكومة العراقية في مواجهة جائحة الكورونا فايرس “.

واشار الموسوي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” اغلب دول المنطقة باشرت بحملات التلقيح ضد الكورونا ومنذ اسابيع ، وايضا من غير المتوقع ان تستطيع الحكومة توفير كميات كافية من اللقاح خلال وقت قريب”.

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