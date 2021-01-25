صالح: الهجمات الأخيرة تؤكد الحاجة إلى قطع الطريق أمام إثارة الفتن والنعرات الطائفية

2021/01/25 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، أن الهجمات الأخيرة تؤكد الحاجة إلى مواصلة الحرب ضد الإرهاب وقطع الطريق أمام إثارة الفتن والنعرات الطائفية.

وقال بيان لمكتب رئاسة الجمهورية، تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس طائفة الصابئة المندائيين الشيخ ستار جبار حلو برفقة وفد ضم عدداً من وجهاء الطائفة".

وأكّد صالح، أن "الصابئة المندائيين هم جزء أساسي من النسيج العراقي، ولهم أدوار مهمة في تاريخ البلاد، وشاركوا أبناء الوطن في مختلف التحديات والمصاعب على مر العصور، مشيداً باعتزازهم بهويتهم الوطنية".

وشدد على "ضرورة ترسيخ سيادة القانون وتقوية النسيج الاجتماعي وحماية أمن المواطنين، لافتاً إلى أن ما حصل مؤخراً من هجمات إرهابية تسعى لزعزعة الاستقرار وضرب التعايش السلمي، ويؤكد الحاجة لمواصلة الحرب على الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية".

واستمع رئيس الجمهورية من الوفد لشرح بشأن أحوال الصابئة في البلاد وبعض المشاكل التي تواجههم، حيث أكّد "دعمه الكامل لحقوقهم الثقافية والدينية، فيما ثمّن الوفد جهود الرئيس في إرساء قيم التعايش السلمي في البلاد ولجميع المواطنين".

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