الاستخبارات العراقية تضبط عددا من الارهابيين والعبوات الناسفة بالانبار

2021/01/25 | 16:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، الاستيلاء على عدد من العبوات الناسفة في الكرمة بمحافظة الانبار....

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