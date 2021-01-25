اجراء 2276 جلسة علاج طبيعي في مركز المعوقين بميسان

2021/01/25 | 16:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان –واع- شذى السوداني

اجرى مركز تأهيل المعوقين والاطراف الصناعية في ميسان ،اليوم الاثنين، 2276 جلسة علاج طبيعي لذوي الاحتياجات الخاصة خلال العام الماضي.

وقال مدير المركز التقني مصطفى جواد شامخ، لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم أجراء 2276 جلسة علاج طبيعي خلال العام الماضي توزعت ما بين إصابات الجلطة الدماغية والشلل الدماغي عند الاطفال وإصابات الحبل الشوكي وإصابات الراس وتأهيل بتر الاطراف ، حيث اجريت لهم الجلسات باستخدام الاجهزة الطبية الحديثة وتمارين التقوية بوجود الكادر الطبي والصحي المتميز".

وأضاف، ان "عدد المراجعين لوحدة الضماد بلغ 1192 وتم توزيع 796 معينة طبية شملت عكازات مرفقية وإبطية وكيترات و ياخة رقبة وحزام ظهر وكراسي متحركة ومعينات اخرى".

وتابع شامخ انه " تم اكمال 77 طرفا صناعيا و174 مسندا طبيا وتصليح اطراف بعدد 165 طرفا ومستمرون في تقديم الخدمات الطبية والصحية لذوي الاحتياجات الخاصة من ابناء المحافظة" .

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