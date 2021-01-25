بالوثيقة .. مقترح برلماني لتعديل مادة في الموازنة تتعلق باستحقاقات الجيش السابق

2021/01/25 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم”، على نسخة منها عن مقترح برلماني مقدم من النائب رعد الدهلكي لتعديل المادة 32 من الموازنة الاتحادية بالشكل التالي ( تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافئة نهاية الخدمة والاجازات المتراكمه بالراتب الكامل لمنتسبي الجيش العراقي السابق المحالين على التقاعد بقرار مجلس الوزراء رقم 30 في 2021/9/24 اسوة بالجيش الحالي ).

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