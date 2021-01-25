تخوف كردي من عدم تمرير حصة الاقليم في موازنة 2021

2021/01/25 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعرب النائب عن الحزب الديمقراطي محمد شاكر، عن تخوف القوى الكردية من عدم تمرير حصة الاقليم في الموازنة.

وقال شاكر لـ”تقدم” إن “الكتل الكردية متخوفة من عدم تمرير حصة اقليم كردستان في الموازنة”، مشيراً إلى أن “الحكومتين توصلتا الى اتفاق مبدئي خلال المفاوضات السابقة”.

واوضح أن “المباحثات جارية الان بين الوفد الكردي وحكومة بغداد وهناك تقارب في وجهات النظر بين الجانبين”.

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