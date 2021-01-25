رئيس الجمهورية: يجب حماية النسيج الاجتماعي من محاولات الإرهاب

2021/01/25 | 16:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين 25 كانون الثاني 2021 في قصر السلام ببغداد، رئيس طائفة الصابئة المندائيين الشيخ ستار جبار حلو برفقة وفد ضم عدداً من وجهاء الطائفة.

وأكّد السيد الرئيس، أن الصابئة المندائيين هم جزء أساسي من النسيج العراقي، ولهم أدوار مهمة في تاريخ البلاد، وشاركوا أبناء الوطن في مختلف التحديات والمصاعب على مر العصور، مشيداً باعتزازهم بهويتهم الوطنية.

وشدد سيادته على ضرورة ترسيخ سيادة القانون وتقوية النسيج الاجتماعي وحماية أمن المواطنين، لافتاً إلى أن ما حصل مؤخراً من هجمات إرهابية تسعى لزعزعة الاستقرار وضرب التعايش السلمي، ويؤكد الحاجة لمواصلة الحرب على الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية.

واستمع رئيس الجمهورية من الوفد لشرح بشأن أحوال الصابئة في البلاد وبعض المشاكل التي تواجههم، حيث أكّد سيادته دعمه الكامل لحقوقهم الثقافية والدينية، فيما ثمّن الوفد جهود السيد الرئيس في إرساء قيم التعايش السلمي في البلاد ولجميع المواطنين.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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