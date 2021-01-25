تنفيذ مشروعين مهمين لنقل الطاقة الكهربائية في السليمانية

2021/01/25 | 16:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للكهرباء في محافظة السليمانية، انه سيتم تنفيذ مشروعين استراتيجيين لنقل الطاقة الكهربائية في المحافظة بتكلفة اكثر من 44 مليار دينار.

وقالت المديرية في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاثنين، انه وفق الكتاب رقم 903 الصادر بتاريخ 21/1/2021 عن رئاسة ديوان مجلس الوزراء، تمت الموافقة على صرف ما قيمته (44.534.377.549) من ايرادات الكهرباء العامة، لمشروعين استراتيجيين لنقل الطاقة الكهربائية في حدود محافظة السليمانية، الاول انشاء خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات توتر عالي (132 كي في) تانجرو-سيد صادق بطول (55) كلم وله فائدة كبيرة لارتفاع قدرات نقل الطاقة الكهربائية لمناطق سيد صادق وحلبجة الشهيدة وبينجوين والتقليل من الضغط على شبكات نقل الطاقة الكهربائية.

والمشروع الثاني، مكون من خط نقل الطاقة الكهربائية توتر عالي (132 كي في) بازيان-رانية بطول (105) كلم، وله فائدة كبيرة لارتفاع قدرات نقل الطاقة الكهربائية لمنطقة بشدر والتقليل من الضغط على شبكات نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة.

PUKmedia المديرية العامة للكهرباء في السليمانية

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