البصرة: انتهاء نزاع قبلي في القرنة.. والقبض على مسلحين عشائريين

2021/01/25 | 16:17 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



فضّت قوات الرد السريع، الإثنين، نزاعاً عشائريا مسلحاً في قضاء القرنة بمحافظة البصرة. &...

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