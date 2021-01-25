إحالة مدير عام دائرة عقارات الدولة إلى التقاعد وتكليف معاون جديد

2021/01/25 | 16:17 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أصدرت وزارة المالية، الإثنين، امراً إدارياً يقضي بإحالة مدير عام عقارات الدولة إل...

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