علماء يوثقون أول صورة مجهرية لطفرة فيروس كورونا

2021/01/25 | 16:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

وثق معهد “فيكتور” الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية أول صورة مجهرية للسلالة البريطانية من فيروس كورونا.

ووفقا لبيان صادر عن هيئة حماية المستهلك الروسية، تم التقاط الصورة المجهرية للفيروس كجزء من الدراسة المستمرة لخصائص هذا النوع من فيروس كورونا الجديد، بما في ذلك سماته الهيكلية والنماذج التجريبية باستخدام حيوانات المختبر.

وبحسب البيان، توفر اختبارات PCR والتي طورتها هيئة حماية المستهلك الروسية، اكتشافًا موثوقًا لحالات الإصابة بطفرة فيروس كورونا، ونظام اختبار TsNIIE قادر على التمييز بين الطفرة والأشكال غير المتحورة.

واختتم البيان :”أظهر لقاح “إيبيفاك كورونا” الروسي فعالية ضد السلالة البريطانية من فيروس كورونا لأنه يحتوي على مستضدات الببتيد وهي مناطق محفوظة من البروتين الفيروسي ولا تتأثر بتغيرات الفيروس”.



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