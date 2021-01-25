بعد تقليص المناهج..التربية: عدد المتقدمين على الامتحانات الخارجية 10 اضعاف كل عام

2021/01/25 | 16:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن ارتفاع اعداد المتقدمين على الامتحانات الخارجية الى اكثر من 10 اضعاف عن الاعوام السابقة في بعض المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لـ/المعلومة/ ان “الوزارة قللت المواد في الامتحانات الخارجية والغت مواد وقللت المنهج لمواد اخرى”.

واضاف انه “نتيجة تقليل المنهج شهدت الامتحانات الخارجية اقبالا واسعا”، مشيرا الى ان “عدد المقبلين على الامتحانات الخراجية اكثر من 5 اضعاف كل عام فيما وصلت في بعض المحافظات الى اكثر من 10 اضعاف”.

وكانت وزارة التربية اعلنت اليوم، عن جدول الامتحانات التمهيدية للامتحانات الخارجية للعام الدراسي 2020 -2021.



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