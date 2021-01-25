الحبس 5 سنوات لمدير المصرف العراقي للتجارة السابق

2021/01/25 | 16:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الاثنين، عن صدور حكمٍ بحقِّ المدير

العام السابق للمصرف العراقيِّ للتجارة

TBI؛ لإرتكابه خطأ جسيماً ترتَّب عليه

الضرر بأموال الجهة التي كان يعمل فيها

بمبلغٍ يصل إلى (40,0

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