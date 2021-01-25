القضاء والعدل يبحثان المواضيع المشتركة بينهم

2021/01/25 | 16:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي

فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع وزير

العدل سالار عبد الستار المواضيع

المشتركة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن

"القاضي زيدان استقبل في مكتبه وزير

العدل سالار عبد

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