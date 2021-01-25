اعتقال صاحب محل في أربيل وضع كاميرا بغرفة ’’تبديل الملابس’’

2021/01/25 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكد مسؤول إعلام شرطة أربيل هوكر عزيز ، الاثنين 25-1-2021، اعتقال صاحب محل خياطة نسائية يوم أمس كان وضع كاميرا لتصوير الزبائن أثناء تبديلهم للملابس.وقال عزيز في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "أحدى الفتيات تقدمت بشكوى بعد اكتشافها للكاميرا الموضوعة في غرفة تبديل الملابس وتم على الفور التحرك واعتقال المتهم"وأضاف أن "المتهم المعتقل هو مواطن من الجنسية السورية، وقد تم سحب شريط الكاميرا وإيداعه في السجن تمهيدا لتقديمه للقضاء".

واثار هذه الحادثة ردود افعال مشددة دعت لإنزال أقصى العقوبات بحق صاحب المحل بعد قيامه بفعل ’’شنيع’’ ترفضه كل الأديان والأعراف الاجتماعية.

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