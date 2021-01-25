2021/01/25 | 16:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت شركة الخطوط الجوية العراقية عن قائمة جدول الرحلات العراقية ليوم غد الثلاثاء.

وبحسب الجدول فان الرحلات الداخلية سيطرت على جدول الرحلات فيما تضمن الجدول بعض الرحلات الخارجية لـ7 مدن عربية وعالمية، معظمها سجلت اصابات بالسلالة الجديدة لكورونا.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول الرحلات العراقية ليوم غد الثلاثاء: القائمة تحتوي 7 مدن لدول سجلت اصابات بالسلالة الجديدة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول الرحلات العراقية ليوم غد الثلاثاء: القائمة تحتوي 7 مدن لدول سجلت اصابات بالسلالة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).