رسميا.. تشلسي يعلن إقالة مدربه فرانك لامبارد

2021/01/25 | 16:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أقال نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم رسميا مدربه فرانك لامبارد الاثنين لسوء النتائج، وذلك بعد نحو سنة ونصف من تعيينه.

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